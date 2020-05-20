شكرا لقرائتكم خبر عن 100 سلة غذائية لمستفيدي «رعاية الأيتام» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس مجلس الإدارة ثاني العنزي، أن وحدة التطوع بدأت أمس بتوزيع السلال الغذائية الدفعة الثانية لعدد 310 أيتام ويتيمات، وأن السلال شملت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة، مقدما شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، على ما تحظى به الجمعيات الخيرية في المنطقة ومنها جمعية رعاية الأيتام بطريف من دعمٍ واهتمام ومتابعة.
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