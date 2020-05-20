شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة الإفطار على الشاطئ والان نبدء بالتفاصيل

الفلسطينيون يتناولون وجبة الإفطار في رمضان على طول الشاطئ في غزة أثناء موجة الحر، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد

وعلى الرغم من انتشار الفيروس بصورة مكثفة في العالم وفي الدول الإسلامية أيضا، إلا أن العديد من المظاهر التي تزيد الأواصر بين العائلات لا يزال المسلمون يحرصون عليها، ولكن في منازلهم.

ويترقب المسلمون حول العالم نهاية الفيروس لبدء ممارسة الطقوس الرمضانية، التي يحرصون عليها في الشهر المبارك، ومن بينها التزاور وأداء صلاة التراويح في جماعة.