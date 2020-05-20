شكرا لقرائتكم خبر عن عادات زمان والان نبدء بالتفاصيل

مهمته سرد القصص القديمة والشيقة لمتابعيه من الأطفال والشباب في أجواء من البهجة والفرح، إنه «الحكواتي» الذي يرتدي زيا مميزا من التراث القديم ويحكي قصصه بأسلوب شعبي بسيط ومميز، وبلهجة أصيلة، ومفردات محبوبة، ويعود بمتابعيه إلى زمن الآباء والأمهات بكل تفاصيله اليومية ويقدم من خلال حكاياته آداب وعادات وتقاليد رمضانية وقيما إسلامية أصيلة للأجيال القادمة، ويبين حجم المعاناة لهم في طلب الرزق والعلم، وكل ما له علاقة بذلك الزمن الجميل، ولا يخلو حديث الحكواتي من بعض القصص المضحكة التي تجذب الكثير من أهالي الحي، وكانت مهنة الحكواتي تزدهر قديما في ليالي رمضان حيث يتجمع حوله الأطفال والشباب.

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