شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة القائد والان نبدء بالتفاصيل
ما زالت صورة المؤسس التي أصبحت رمز اللقاءات الافتراضية عن بعد لسيدي خادم الحرمين الشريفين ومجلس الوزراء والتي حيك لها الكثير من القصص التي اتفقت على حقيقة واحدة وهي المعدن الأصيل في الملمات والقدرة على تجاوز الظروف بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن جديد وفي أشد الأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع يقر مجلس الوزراء بموافقة الملك المحب للخير زيادة مخصص إفطار الصائمين في العالم بواقع خمسة ملايين ريال لقرابة ثماني عشرة دولة وضمن التوصيات الاحترازية لمنظمة الصحة العالمية بتوزيعها سلالا غذائية وذلك ضمن حزمة كبيرة من المشاريع والبرامج الموجهة للمسلمين.
إمام عادل وقلب كبير يؤكد أن الدولة السعودية التي منَّ الله عليها بالأمن والأمان لن تتخلى أبدًا عن المسلمين وغير المسلمين أينما كانوا، فبعد أن أعلنت السعودية تخصيص مبلغ خمسة وعشرين مليون دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية في مواجهة جائحة كورونا يضاف إلى خمسمائة مليون دولار أسهمت بها المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020 وكذلك تقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا.
ومن لبنان إلى السودان ومن الأردن إلى اليمن والبنجاب في باكستان والصومال بأكثر من مائة وخمسين ألف سلة غذائية منوعة فقط خلال شهر أبريل الحالي ولم تتوقف المساعدات على الأمن الغذائي.
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي
بجمعية البر بالشرقية
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