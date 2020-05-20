شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الحظائر العشوائية من المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

شنت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة للمشاعر المقدسة و المواسم بالعاصمة المقدسة حملة على عدد من مواقع حظائر المواشي العشوائية وغير الخاضعة للمواصفات و الشروط الصحية ومصادرة المواشي الموجودة بها.

وأوضح مدير عام المشاعر المقدسة و المواسم المهندس أحمد بن محمد منشي أن الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم ممثلة في إدارة وحدات الذبح شكلت العديد من اللجان والفرق الميدانية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية للقيام بعمليات المراقبة والمتابعة بهدف تنظيم هذه الخدمات وضمان تقديمها بأساليب صحية سليمة.