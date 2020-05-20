شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 مستفيد من «الرعاية المنزلية» بمجمع الدمام والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 1000 شخص من الخدمات التي تقدمها العيادة الافتراضية التابعة لقسم الرعاية الصحية المنزلية في مجمع الدمام الطبي، من بينها زيارة نحو 330 مريضا في منازلهم بحاضرة الدمام، وتفعيل رقمين للتواصل والإجابة على الاستفسارات من خلال خدمة «الواتس آب».

خطوة مهمة

وأوضح مدير القسم د. علي الأمير، أن خدمة الرعاية الصحية المنزلية من خلال العيادة الافتراضية لم تكن مجرد تواصل روتيني، بل خطوة مهمة وذات فعالية لتقليل زيارة المريض لقسم الطوارئ أو العيادات الاختصاصية؛ مما يوفر الوقت والجهد على المريض ومرافقيه وكذلك المنظومة الصحية.

مشاركة مجتمعية

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وأكدت الأخصائي الاجتماعي في القسم وافية الدوسري، أن للخدمة الاجتماعية دورا مهما في ظل جائحة كورونا المستجد، عبر التماس احتياجات المرضى المتعففين وذوي الظروف الخاصة، وتقديم الدعم النفسي والنصح حول كيفية التعامل مع حالة التوتر، ودعمهم اجتماعيا عبر تفعيل دور المشاركة المجتمعية ليكون الأخصائي الاجتماعي حلقة وصل بين المرضى المتضررين والداعمين. لافتة إلى تنفيذ عدة مبادرات من بينها إقامة 230 جلسة توجيه وإرشاد اجتماعي، وتوزيع 100 حقيبة صحية، و8 مراتب هوائية، و5 أجهزة تنفس، و20 سلة غذائية، و42 بطاقة تموينية غذائية، و45 من المستلزمات الطبية، بالتعاون مع قسم الخدمة الاجتماعية في مجمع الدمام.

تعزيز السلامة

وأشارت نائب رئيس قسم التمريض مريم المشرف، إلى قيامهم بالتأكد من سلامة جميع مرتادي القسم سواء موظفين أو مراجعين، وتجهيز الحقائب الطبية وتوزيع الفرق الطبية الميدانية، وتوفير جميع سبل السلامة للطوقم، مضيفة إن آلية التواصل مع المرضى تكون إما بالاتصال أو الاستقبال أو الذهاب لهم في منازلهم. وقال الممرض عبدالعزيز الناصر، إنهم لا يتذكرون التعب والإرهاق خلال أداء عملهم، ويشعرون أنهم يخدمون آباءهم وأمهاتهم وأهاليهم.