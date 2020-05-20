1100 جولة تكشف 164 مخالفة بأسواق الشرقية في 48 ساعة

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وفيما يخص النظافة والإصحاح البيئي فقد رفعت الأمانة ١٦٥٨٤ طنا من النفايات، بمشاركة ٢٠٠٠٤ أفراد و٣٩٧١ آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي، حيث تم تطهير وتعقيم ١٢٨٩٣ موقعا من المواقع العامة، وإزالة ٨٧٥٣ مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة ١٢٢١ كجم من المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستخدام. كما تم تنظيف وتطهير ٢٠٧٢ موقعا في المحلات والأسواق التجارية باستخدام ٣٨٥٥١٨ لترا من المعقمات والمطهرات المستخدمة في عملية التطهير والتعقيم.
وقامت الأمانة من خلال المسؤولية الاجتماعية بتقديم معلومات متعددة حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها المجتمع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الأخبار الصحفية حيث تم نشر ١٠٣ تغريدات تحتوي على جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح حول الوقاية من جائحة كورونا وبث ٣٩ خبرا صحفيا.
وحرصت الأمانة على تكثيف جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية، وكذلك حملات التعقيم والتطهير، والتي تأتي ضمن حرصها في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وكذلك تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، في شهر رمضان المبارك.
وتؤكد أمانة المنطقة الشرقية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية .
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