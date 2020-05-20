، شاهد.. "الدهاس" يروي قصة مسجد الشجرة بمكة وسبب تسميته بهذا الاسم ،

محمد بن مسعود - الدمام - دارة الملك عبدالعزيز نشرت فيديو وثائقيًا يستعرض تاريخ المسجد

نشرت دارة الملك عبدالعزيز فيديو وثائقيًا يتحدث عن قصة مسجد الشجرة" في ‫مكة المكرمة وما سبب تسميته بهذا الاسم.

وقال الدكتور فواز بن علي الدهاس مدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة إن مسجد الشجرة يقع على امتداد مسجد الجن على الناحية الجنوبية في الطريق الخارج من المسجد الحرام بـ500 متر وهو أول مسجد يقابله.

وأوضح الدكتور الدهاس أنه حسب ما ترويه كتب السيرة فإن هذا المسجد كان فيه شجرة فدعاها رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاءت هذه الشجرة تخط الأرض بجذورها وأغصانها وفروعها حتى وقفت أمام المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم تحدث إليها بحديث ثم أمرها وعادت إلى موقعها التي جاءت منه ثم تم إنشاء مسجد في موقعها فسمي من ذلك الوقت وأطلق عليه مسجد الشجرة.