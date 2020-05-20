، شاهد.. الجهات الأمنية تكثف وجودها لتطبيق منع التجوُّل بقرى وشوارع وادي الفرع ،

- 1/20
- 2/20
- 3/20
- 4/20
- 5/20
- 6/20
- 7/20
- 8/20
- 9/20
- 10/20
- 11/20
- 12/20
- 13/20
- 14/20
- 15/20
- 16/20
- 17/20
- 18/20
- 19/20
- 20/20
وثَّقت عدسة "الخليج 365" التزام المواطنين والمقيمين في محافظة وادي الفرع بأمر منع التجول، الذي اتُّخذ بوصفه أحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي التفاصيل، كثفت القطاعات الأمنية بالمحافظة وجودها في جميع القرى والشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين؛ وذلك لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين أمر منع التجول، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر منع التجول في تقديم خدماتها بكل يُسر ومرونة.
وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع، التي جعلتها حكومة السعودية في قمة أولوياتها واهتماماتها.
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 01:17 AM
"الخليج 365" رصدت التزام المواطنين بالقرار ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كوروناشاهد.. الجهات الأمنية تكثف وجودها لتطبيق منع التجوُّل بقرى وشوارع وادي الفرع
وثَّقت عدسة "الخليج 365" التزام المواطنين والمقيمين في محافظة وادي الفرع بأمر منع التجول، الذي اتُّخذ بوصفه أحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي التفاصيل، كثفت القطاعات الأمنية بالمحافظة وجودها في جميع القرى والشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين؛ وذلك لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين أمر منع التجول، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر منع التجول في تقديم خدماتها بكل يُسر ومرونة.
وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع، التي جعلتها حكومة السعودية في قمة أولوياتها واهتماماتها.
، شاهد.. الجهات الأمنية تكثف وجودها لتطبيق منع التجوُّل بقرى وشوارع وادي الفرع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الجهات الأمنية تكثف وجودها لتطبيق منع التجوُّل بقرى وشوارع وادي الفرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.