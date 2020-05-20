، "الخرمي": ولي العهد مُلهم تعليمنا بتطوير البنية التحتية الرقمية التي غدت مثالاً يُحتذى به عالميًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - سعوديتنا باتت في مصاف الدول المتقدمة ولم تتعطل المصالح والتعليم حتى في شدة الأزمة

رفع مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي التهنئة بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولاية العهد.

وأوضح "الخرمي"، أنه منذ القرار التاريخي من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله، شهدت البلاد إنجازات قياسية في عمر الزمن، تميزت بالشمولية والتكامل، لتشكل ملحمة عظيمة لبناء وطن، وقيادة أمة، فرسم خريطة استثنائية، كانت الأولوية فيها، لبناء الإنسان، تعليميًا ورفاهية، مع بقاء الحفاظ على الصحة، أولوية قصوى، مهما كلف الأمر. ولعل ما بذله سموه من جهود حثيثة ومواقف حكيمة، في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد لأكبر دليل، يبرهن على حرصه على سلامة المواطن، الأمر الذي من شأنه، أن تمكنت المملكة -بعد فضل الله- من النجاح المبهر، الذي أبدته في مواجهة مخاطر الأزمة، والحد من انتشار الوباء.

وأضاف الدكتور الخرمي "لقد، تسنم سمو ولي العهد هذه الثقة وهو القريب من هموم الوطن وشبابه، حيث مكنت مشروعات وبرامج رؤية المملكة من تطوير البنية التحتية الرقمية، ما أسهم في بناء أنشطة صناعية متطورة، وجذب المستثمرين، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني عالميًا، والتغلب على كل المسافات، فتصاعدت الحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية، وظهرت منصات التعليم (الافتراضية/عن بعد)، وأُنجزت الإجراءات والمعاملات الحكومية والخاصة عبرهما، حتى باتت سعوديتنا في مصاف الدول المتقدمة، ولم يشعر فيها المواطن والمقيم بتعطل مصالحه وتعليمه حتى في شدة وقع الأزمة.

وأشاد مدير تعليم صبيا بالحظ الوافر للتعليم من خططه التنموية أيده الله، فوضع نصب عينيه أن تكون المملكة ضمن أفضل 30 إلى 20 نظامًا تعليميًا، ونحن شهود على التغييرات السريعة والمهمة للنظام التعليمي نحو التميز، لأنها ناتجة عن التغير السريع للمحيط الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والصحي للمتعلم، ليتحوَّل المتعلم من مستهلكٍ إلى صانعٍ للتقنية.

وأردف: ويُسهم كذلك من خلال العلوم والأبحاث في خلق تخصصاتٍ مستقبليَّةٍ؛ وتعليم يسعى لتخريج طلبة قادرين على تأمين حياة مهنية واعدة، وخلق جيل من الطلاب المنتجين، المساهمين في بناء اقتصاد مبني على المعرفة، مع الحفاظ على قيمهم وهويتهم، والمحافظة على مواطنتهم الصالحة، متسلحين ببناء فكري وثقافي، مساهمين في تنظيم المجتمع وحفظ تراثه المادي وغير المادي.

وأضاف: أضحى التعليم في المملكة -خصوصًا التعليم عن بُعد- عالي المستوى، والفضل فيه -بعد الله- لتوجيهاته السديدة، بتطوير البنية التحتية الرقمية، التي غدت مثالاً يُحتذى به على المستوى العالمي، خصوصًا بعد أن توقفت عجلة التعليم التقليدي في معظم دول العالم، في حين استمر الطلاب والطالبات في الجامعات والمدارس السعودية في تلقي تعليمهم لآخر لحظة بحسب التقويم الدراسي.

واختتم الدكتور الخرمي حديثه قائلاً: هنيئًا لنا بقيادة حكيمة يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، قيادة واثقة جعلت بلادها تحت الأضواء بشكل إيجابي وبصورة ريادية على كل الأصعدة، بدليل الإشادة بخطواتها التنموية والشمولية المتزنة على المستوى العالمي.

وسأل "الخرمي" الله عز وجل أن يحفظ للوطن الغالي أمنه واستقراره وأن يحفظ قائد مسيرتنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والقائد الملهم والطموح وممكن الشباب سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – لما فيه الخير والصلاح للوطن ولأبناء الوطن.