الصحة تعلن المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم انتشار كورونا

أعلنت وزارة الصحة عزمها الانطلاق في المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا المستجد covid-19، في المملكة وذلك تواصلًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لكح انتشار الوباء وحفاظًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

وأكدت الصحة أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل أو زيارة المساكن فقط، بل سيتم تنفيذها عبر منافذ عدة منها مراكز لفحص الأشخاص داخل السيارات، وعبر مراكز مخصصة تم إنشاؤها في مدن عدة.

وسيتم الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأوّلية وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر تطبيق إلكتروني.

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وكانت المرحلة الأولى من الفحص الموسع بدأ تنفيذها ولا تزال، من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة ومقرات إسكان العمالة داخل المدن؛ حيث كان للتوسع في الفحوصات دور فعّال في تسجيل إصابات أكثر ولكنه في نفس الوقت ساهم في سرعة إحتواء الوباء.

أما المرحلة الثانية فقد تم تنفيذها اعتبارًا من العاشر من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال اختيار عيّنات من المجتمع من الذين قاموا بعمل اختبار كورونا عن طريق تطبيق موعد لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية.

وتواصل الصحة تنفيذ المسح النشط لفيروس كورونا، كإجراء احترازي استباقي؛ حيث تقوم الوزارة بأعمال المسح النشط المكثف ضمن عدد من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية، سعيًا لاكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم.

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