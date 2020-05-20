أمانة جدة تواصل جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية

واصلت أمانة محافظة جدة جولاتها الرقابية المكثفة عبر فرقها على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين من المواطنين والمقيمين، فيما نفذت فرق الإصحاح البيئي والنظافة أعمال الرش ومكافحة آفات الصحة العامة وغسيل وتعقيم وتطهير الأحياء والطرق والميادين العامة، ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونفذَّت «أمانة جدة» أكثر من 135,127 جولة رقابية عبر الفرق الميدانية في البلديات الفرعية على المنشآت الغذائية والتجارية، وجرى خلالها إغلاق 4172 منشأة مخالفة وإشعار وإنذار 9731 منشأة ، وبلغ عدد المخالفات بشأن الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا في الأسواق التجارية 18 مخالفة، فيما تم تطهير نحو ٩٢ ألف موقع باستخدام نحو ١٠ آلاف من المعدات والآليات.

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جاء ذلك بمشاركة ١٢ ألف من كوادر النظافة والتعقيم، ركزت خلال حملات تكثيف أعمال الإصحاح البيئي، على العمل بكامل طاقتها التشغيلية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؛ للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها الأمانة والبلديات الفرعية التابعة لها خلال الشهر المبارك، لتعزيز الصحة العامة، وتكثيف أعمال المكافحة والوقاية من الأوبئة والأمراض.

كما شملت جهود الأمانة تعقيم وتطهير مداخل الأسواق والممرات والصرافات الآلية للبنوك المحلية ضمن الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد بما يضمن السلامة والصحة العامة للجميع، داعية إلى التواصل معها عبر مركز طوارئ الأمانة عبر تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملحوظات أو مخالفات بلدية.

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