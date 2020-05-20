رسميًّا.. اعتماد الهيئة السعودية للفضاء ممثلًا للمملكة أمام الأمم المتحدة

أدرج مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي للأغراض السلمية ومقره فيينا، شعار «الهيئة السعودية للفضاء» على موقعه الإلكتروني الرسمي، وذلك اعتمادًا للهيئة كممثل رسمي للمملكة العربية السعودية أمام هذه المنظمة الأممية المختصة بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في مجالات الفضاء الخارجي واستكشافه بما يخدم التطور والتنمية للبشرية.

وعدَّ الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، تأسيس الدولة للهيئة السعودية للفضاء، تأكيدًا على أهمية قطاع الفضاء واتجاه المملكة للاستفادة منه بتوحيد الجهود المحلية في هذا المجال وتعزيز التعاون الدولي فيه بما يعود بالفوائد الاقتصادية والعلمية والاستراتيجية للمملكة، ويثري التجربة الإنسانية في مجالات الفضاء التي تسعى الدول للعمل بشكل مشترك لتطويرها وتعظيم الفوائد للبشرية بشكل عامّ.

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وأوضح «آل الشيخ»، أن الهيئة استكملت إعداد الاستراتيجية الوطنية للفضاء ومشروع نظام الفضاء ودراسة لإنشاء الشركة السعودية للفضاء ورفعتها للدولة لدراستها والنظر في اعتمادها لتكون المنطلق الحقيقي للقطاع، بما يمكن الهيئة من مباشرة مهامها الواردة بترتيباتها التنظيمية، وهي (تنظيم كل ماله صلة بقطاع الفضاء وتطويره، وبما يضمن مصالح المملكة ومكتسباتها، وتعزيز الأمن والحماية من أي مخاطر متعلقة بالقطاع، وتشجيع الأنشطة البحثية والصناعية المتصلة بالفضاء وتحفيزها، وتنمية الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الفضاء).

وبين أن اعتماد مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي للهيئة بوصفها الجهة المختصة بشؤون الفضاء الخارجي داخل منظمة الأمم المتحدة الأم يمثل خطوة مهمة لتمكين الهيئة من العمل على المستوى الدولي على حماية مصالح المملكة، وتعزز حضور المملكة في المنظمة الدولية وصناعة الفضاء الآخذة في التوسع عالميًّا. وقال: "إن المكتب يُعنى بتعزيز التعاون الدولي في مجالات الفضاء.

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