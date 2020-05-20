متحدث صحة الطائف يوضح حقيقة إغلاق أحد المحاجر الطبية

أكد أن الإجراء روتيني ويتعلق بالتعقيم..
قال المتحدث باسم المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف، عبدالهادي الربيعي، لـ«عاجل»، إن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق أحد المحاجر الطبية، يتعلق بإجراء روتيني يتبع عمليات التعقيم بعد مغادرة النزلاء والتجهيز لاستقبال حالات أخرى.
وأضاف «الربيعي»، إننا نتابع جميع ما يتم تداوله ونتخذ الإجراءات النظامية بشأنه بالتعاون مع الجهات الأمنية، مجددًا التأكيد على ضرورة التقيّد التامّ بالتعليمات الوقائية، بالحدّ من الاختلاط وتحقيق التباعد الاجتماعي، فالجميع مسؤول، والنسبة الأعلى من المواطنين تعي ذلك جيدًا، وتدرك المتغيرات اليومية ولا تنساق خلف ما يشاع، منوهًا بأهمية قنوات وزارة الصحة الرسمية للحصول على المعلومات؛ حيث تسارع لتقديم كل المستجدات بشكل يومي.
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