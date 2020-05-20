«كراني» يتوقع استمرار الحالة المطرية على عسير بشكل يومي حتى نهاية رمضان

توقع خبير الأرصاد، حسن كراني، استمرار الحالة المطرية الحالية على منطقة عسير يوميًا حتى نهاية شهر رمضان.

واعتبر كراني أنَّ الحالة ناتجة عن عدم استقرار مخفية المعالم نسبيًّا وتحتاج إلى دراسة موسَّعة.

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ووفقًا لتوقعات المنظمة العالمية لنصف الكرة الشمالي للأشهر القادمة خاصة من ناحية درجات الحرارة، فقد أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أنَّ البشرية ستشهد خلال الفترة من مايو إلى يوليو تغيرات مناخية شاذة وخطيرة.

وأفاد موقع planet news استنادًا إلى خبراء بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أنَّه خلال شهري مايو- يوليو 2020 سترتفع كثيرًا درجة حرارة سطح المحيطات بصورة ملحوظة، في غالبية بلدان نصف الكرة الأرضية الشمالي وكذلك في المناطق الاستوائية، وفي نفس الوقت سينخفض معدل هطول الأمطار في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

وأضاف أنه يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة سطح المحيطات في خطوط العرض الاستوائية، إلى حدوث أعاصير استوائية شديدة، فقد بيَّنت نماذج التنبؤات المناخية التي وضعها العلماء، أنَّ درجة حرارة الهواء الجوية قريبًا سترتفع بصورة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.