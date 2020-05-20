السعودية اليوم / جامعة جازان تحدد مواعيد وضوابط الدراسة للفصل الصيفي



جيزان 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد وضوابط الفصل الصيفي وآلية الدراسة في حال استمرار الظروف الراهنة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن الكليات ستقوم بتنفيذ العملية التعليمية إلكترونياً ( عن بُعد ) خلال الفصل الصيفي في حال استمرار تعليق الحضور لمقر الدراسة مع الحرص على جودة مخرجات التعلم واختيار سبل التقييم الملائمة.

وبيّن أن المرحلة الأولى من التسجيل المبكر شملت 767 شعبة، وبلغ عدد المسجلين 5334، ، مشيراً إلى أنه سيتاح استكمال التسجيل للطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال المرحلة الأولى، وذلك اعتبارا من يوم الخميس 5 من شهر شوال القادم وحتى يوم السبت 7 من الشهر نفسة من خلال حساب الطالب في النظام الأكاديمي وحسب المقررات المطروحة والمقاعد المتاحة.

وأكد فقيهي أن بداية الفصل الصيفي ستكون يوم الأحد 8 شوال، وينتهي في 2 من شهر ذي الحجة، مفيداً بأنه سيُسمح بتسجيل 12 ساعة كحد أقصى للطلبة الخريجين و 10 ساعات لغير الخريجين، وأن التسجيل يشمل الطلبة الزائرين بين مقرات الجامعة.

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