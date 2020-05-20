السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يؤكد خلال اجتماعه بالوكلاء استمرار العمل بالمحافظات خلال عطلة عيد الفطر



سكاكا 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19مايو 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على استمرار العمل في المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة خلال عطلة عيد الفطر المبارك ، ومتابعة وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين .

جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم عبر الاتصال المرئي، بوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات.

وفي بداية الاجتماع استمع سموه لإيجاز من المحافظين عن سير العمل فيها والإجراءات الوقائية المتخذة ، وما تم تنفيذه من توصيات سابقة، ومتابعة أعمال النظافة والتعقيم وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية للحيلولة دون انتشار

كما تم استعراض أعمال اللجان في مدينة سكاكا والمحافظات والمراكز التابعة، مستمعاً سموه لشرح عن أعمال مبادرة " فرحة صائم " المنبثقة عن مبادرة كلنا أهل ، مؤكدا متابعة أعمال اللجان من قبل وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز.

ودعا سمو أمير منطقة الجوف الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين" حفظهما الله " وأن يدفع البلاء عن الجميع.

//انتهى//

01:09ت م

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سكاكا 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19مايو 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على استمرار العمل في المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة خلال عطلة عيد الفطر المبارك ، ومتابعة وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين .جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم عبر الاتصال المرئي، بوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات.وفي بداية الاجتماع استمع سموه لإيجاز من المحافظين عن سير العمل فيها والإجراءات الوقائية المتخذة ، وما تم تنفيذه من توصيات سابقة، ومتابعة أعمال النظافة والتعقيم وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد كما تم استعراض أعمال اللجان في مدينة سكاكا والمحافظات والمراكز التابعة، مستمعاً سموه لشرح عن أعمال مبادرة " فرحة صائم " المنبثقة عن مبادرة كلنا أهل ، مؤكدا متابعة أعمال اللجان من قبل وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز.ودعا سمو أمير منطقة الجوف الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين" حفظهما الله " وأن يدفع البلاء عن الجميع.//انتهى//01:09ت م0227

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