السعودية اليوم/ سمو أمير الجوف يستعرض تجاوب المواطنين والمقيمين لإجراء الفحص الاختياري



سكاكا 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم مدى تجاوب المواطنين والمقيمين على الفحص الاختياري لفيروس

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سموه اليوم عن بُعد، مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية ، بمشاركة وكلاء الإمارة.

وحث سموه الجميع لإجراء الفحص الذي يجعلنا بإذن الله أقرب للأمان من الإصابة بالفيروس، مع التأكيد بالالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة للوقاية من هذا الفيروس حفاظاً على سلامة الجميع ولعدم انتشار الجائحة.

بعد ذلك استمع سموه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف رئيس غرفة العمليات المشتركة الدكتور حسن بن علي الشهراني لشرح عن الأعمال التي قامت بها غرفة العمليات المشتركة والاطمئنان على صحة المصابين بالفيروس المعلن عنها سابقاً .

ودعا سمو أمير منطقة الجوف الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها ، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع.

//انتهى//

01:08ت م

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سكاكا 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واساستعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم مدى تجاوب المواطنين والمقيمين على الفحص الاختياري لفيروس كورونا المستجد، ضمن أعمال المسح الموسع الذي تجريه الشؤون الصحية بالمنطقة .جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سموه اليوم عن بُعد، مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية ، بمشاركة وكلاء الإمارة.وحث سموه الجميع لإجراء الفحص الذي يجعلنا بإذن الله أقرب للأمان من الإصابة بالفيروس، مع التأكيد بالالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة للوقاية من هذا الفيروس حفاظاً على سلامة الجميع ولعدم انتشار الجائحة.بعد ذلك استمع سموه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف رئيس غرفة العمليات المشتركة الدكتور حسن بن علي الشهراني لشرح عن الأعمال التي قامت بها غرفة العمليات المشتركة والاطمئنان على صحة المصابين بالفيروس المعلن عنها سابقاً .ودعا سمو أمير منطقة الجوف الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها ، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع.//انتهى//01:08ت م0225

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