السعودية اليوم / أمانة عسير وبلدياتها تنفذ أكثر من ٤ آلاف زيارة تفتيشية خلال أسبوع



أبها 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

أغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها ٣٢٦ منشأة تجارية مخالفة بعد أكثر من ٤ آلاف زيارة تفتيشية، قامت بها الفرق الرقابية على المنشآت التجارية وذلك للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الحملات الرقابية على المنشآت التجارية تهدف إلى التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من

// انتهى //

00:09ت م

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أبها 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسأغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها ٣٢٦ منشأة تجارية مخالفة بعد أكثر من ٤ آلاف زيارة تفتيشية، قامت بها الفرق الرقابية على المنشآت التجارية وذلك للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الحملات الرقابية على المنشآت التجارية تهدف إلى التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد إلى جانب تعزيز السلامة العامة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل ٤٨٨٥ جولة ميدانية خلال سبعة أيام شملت الأسواق والمراكز التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، كما تم مصادرة وإتلاف ما يزيد عن ٩٨٧٦ كيلوجرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.// انتهى //00:09ت م0212

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