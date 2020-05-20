السعودية | مساجد عائلية تضيء منازل سكان الحدود الشمالية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مساجد عائلية تضيء منازل سكان الحدود الشمالية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 31 دقيقة - 12:52 صباحًا, 20 مايو 2020 م المناطق - واس خصصت بعض الأسر بمنطقة الحدود الشمالية مصليات في منازلها لتأدية الفروض اليومية وصلاتي التراويح والقيام .

ويحرص الأباء والأمهات على استغلال هذه الأيام والليالي المباركة بالصلاة وتلاوة القرآن الكريم وقراءة السيرة النبوية ، كما أنها فرصة لغرس القيم الإيجابية وتعليم الأطفال على الصلاة وحفظ قصار السور .

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