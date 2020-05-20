2020-05-20

فحص أكثر من 100 ألف شخص بنقطة الفرز البصري في مدخل شرورة

متابعات الخليج 365 - واس

فحصت الفرق الميدانية التابعة لصحة منطقة نجران من خلال نقطة الفرز البصري والتوعوي بمدخل محافظة شرورة، أكثر من 100 ألف شخص منذُ بدء إقامة نقاط الفرز، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها صحة نجران للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتأتي نقاط الفرز الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها صحة المنطقة للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة وتحويل الحالات المشتبهة للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا، وتقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين والمقيمين في كيفية استخدام المعقمات وطرق غسل اليدين والتقيد بالإجراءات الاحترازية، والتواصل مع وزارة الصحة في حال الاشتباه بالإصابة على الرقم 937.

Advertisements

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19