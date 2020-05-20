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شكرا لقرائتكم فحص أكثر من 100 ألف شخص بنقطة الفرز البصري في مدخل شرورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فحص أكثر من 100 ألف شخص بنقطة الفرز البصري في مدخل شرورة
للاكتشاف المبكر وتحويل الحالات المشتبهة للمنشآت الصحية
متابعات الخليج 365 - واس
فحصت الفرق الميدانية التابعة لصحة منطقة نجران من خلال نقطة الفرز البصري والتوعوي بمدخل محافظة شرورة، أكثر من 100 ألف شخص منذُ بدء إقامة نقاط الفرز، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها صحة نجران للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتأتي نقاط الفرز الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها صحة المنطقة للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة وتحويل الحالات المشتبهة للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا، وتقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين والمقيمين في كيفية استخدام المعقمات وطرق غسل اليدين والتقيد بالإجراءات الاحترازية، والتواصل مع وزارة الصحة في حال الاشتباه بالإصابة على الرقم 937.
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