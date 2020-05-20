عودة النشاط الرياضي في الكويت سبتمبر المقبل

2020-05-20

متابعات الخليج 365 - مروة نبيل

أعلن نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أحمد عقله العنزي، أن عودة النشاط الرياضي ستكون في 11 من شهر سبتمبر المقبل.

وقال العنزي خلال تصريحاته التي نشرها حساب الاتحاد الكويتي الرسمي على “تويتر”: “اعتماد موعد استئناف النشاط الرياضي مرهون بموافقة وزارة الصحة، ونتمنى أن تنتهي هذه الجائحة وأن تعود الرياضة الكويتية لمزاولة نشاطها مجددًا”.

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وتابع: “انطلقت الاستعدادات عمليًّا بالفعل. منتخبات كرة القدم النسائية تعمل عن بُعد وبدأت التدريبات بالفعل وينطبق الأمر ذاته على كرة القدم داخل القاعات والكرة الشاطئية، ويقيم حكام اللعبة محاضرات مستمرة استعدادًا للموسم”.

واختتم نائب رئيس الاتحاد الكويتي تصريحاته قائلًا: “اتحاد الكرة يمد يد العون لأي جهة رياضية أو حكومية للمساهمة في القضاء على فيروس كورونا”.

وجاءت تصريحات العنزي بعد مشاركته في الاجتماع الذي عقده رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد، بمشاركة الاتحاد الرياضية، والذي أُقيم اليوم عن بُعد بواسطة الفيديو، وتمت مناقشة الدراسات والتصورات والخطط للاتحادات في المرحلة المقبلة.



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