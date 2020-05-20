اشتعال لحظي في فرن يصيب عاملة منزلية بالأحساء

2020-05-19

متابعات الخليج 365 - الأحساء

باشر الدفاع المدني في الأحساء، مساء اليوم الثلاثاء، حادث اشتعال لحظي في فرن بمطبخ منزل بحي المعيزل.

وقال الدفاع المدني في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: إنه نتج عن الحادث إصابة عاملة المنزل، وتم علاجها بالموقع من قبل الهلال الأحمر.

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ونشر المدني صورًا تبين مباشرة الحادث والتلفيات التي وقعت في المطبخ.

كما أخمد الدفاع المدني بجدة في وقت سابق حريقًا اندلع في غرفة بفيلا سكنية بسبب التماس كهربائي في جهاز التكييف، دون أي إصابات.

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