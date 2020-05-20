حساب المواطن في ذكرى بيعة محمد بن سلمان : على العهد باقون

2020-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق حساب متابعات الخليج 365 على الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر.

وقال حساب متابعات الخليج 365 مساء اليوم الثلاثاء: بشموخ يشابهك نفاخر بسموك بين سائر الأمم، لنؤكد للعالم تجديدنا البيعة.

كما علق متحدث حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني بالقول: على العهد باقون، ولولي عهدنا مجددون.

وبدأ حساب متابعات الخليج 365 اليوم في باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 30، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي (هنا)، فيما تتواصل عملية إثبات الاستقلالية وتحديث البيانات.

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وكان حساب متابعات الخليج 365 أودع يوم 10 مايو الجاري، 2.18 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثلاثين 78% وبلغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة 11.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 73.3 مليار ريال منها 475 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م، وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.



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