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شكرا لقرائتكم الداخلية تُذكر بعقوبات التجمعات في المحلات : 5 آلاف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الداخلية تُذكر بعقوبات التجمعات في المحلات : 5 آلاف ريال
في حالة تكرار المخالفة لمرة ثانية تكون الغرامة 10 آلاف ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعادت وزارة الداخلية التذكير بعقوبات التجمعات للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري، بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحماية من فيروس كورونا (كوفيد 19).
وقالت الداخلية في تغريدة لها عبر تويتر: إن عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، تكون في المرة الأولى 5 آلاف ريال للمنشأة أو المسؤول، وذلك عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها، وبما لا يزيد عن 10 آلاف ريال، فيما تكون 5 آلاف ريال بالنسبة للحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك.
وتابعت وزارة الداخلية أنه في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، تكون عقوبتها بالنسبة للمنشأة أو المسؤول 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها، ونفس المبلغ في حالة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك، وحال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف العقوبة ويحال المسؤول للنيابة العامة، وكذلك الحضور أو التسبب في الحضور.
ولفتت الداخلية إلى أنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى، يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وحال تكرار المخالف للمرة الثانية يتم إغلاق المنشأة ستة أشهر، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة فيتم إبعاده عنها، ومنع دخوله نهائيًّا إليها، بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه.
كما أهابت الوزارة بكل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني 999، في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم 911.
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