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تفاعلت منصات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمواقع التواصل الاجتماعي مع الذكرى الثالثة لبيعة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله-، بنشرها مقاطع فيديو، تتضمن كلمات خالدة لولي العهد، وأيضًا تغريدات لمعالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.
وتناولت التغريدات في مجملها ما حظيت به تلك السنوات من إنجازات كبيرة، ونقلة نوعية في ظل الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد، التي وضعت السعودية في مصاف الدول المتقدمة بالمجالات كافة، الأمنية والصحية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتطوعية.
وبدأت الوزارة في بث هذه الرسائل التذكيرية ومقاطع الفيديو عبر حسابات الوزارة الرسمية بتويتر والسناب شات واليوتيوب، التي حملت الكثير من المعاني التطويرية من حديث الأمير محمد بن سلمان تزامنًا مع الذكرى السنوية الثالثة لتوليه ولاية العهد، وسط تداول كبير، وإعادة للتغريدات عبر وسم الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد، الذي تصدر الترند العالمي.
شاهد.. منصات "الإسلامية" تتفاعل مع ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد بمواقع التواصل الاجتماعي
تفاعلت منصات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمواقع التواصل الاجتماعي مع الذكرى الثالثة لبيعة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله-، بنشرها مقاطع فيديو، تتضمن كلمات خالدة لولي العهد، وأيضًا تغريدات لمعالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.
وتناولت التغريدات في مجملها ما حظيت به تلك السنوات من إنجازات كبيرة، ونقلة نوعية في ظل الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد، التي وضعت السعودية في مصاف الدول المتقدمة بالمجالات كافة، الأمنية والصحية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتطوعية.
وبدأت الوزارة في بث هذه الرسائل التذكيرية ومقاطع الفيديو عبر حسابات الوزارة الرسمية بتويتر والسناب شات واليوتيوب، التي حملت الكثير من المعاني التطويرية من حديث الأمير محمد بن سلمان تزامنًا مع الذكرى السنوية الثالثة لتوليه ولاية العهد، وسط تداول كبير، وإعادة للتغريدات عبر وسم الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد، الذي تصدر الترند العالمي.
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
12:23 AM
عبر نشر تغريدات وفيديوهات تجسِّد التطوُّر والطموح الذي يحمله عراب الرؤية لرقي الوطن
تفاعلت منصات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمواقع التواصل الاجتماعي مع الذكرى الثالثة لبيعة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله-، بنشرها مقاطع فيديو، تتضمن كلمات خالدة لولي العهد، وأيضًا تغريدات لمعالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.
وتناولت التغريدات في مجملها ما حظيت به تلك السنوات من إنجازات كبيرة، ونقلة نوعية في ظل الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد، التي وضعت السعودية في مصاف الدول المتقدمة بالمجالات كافة، الأمنية والصحية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتطوعية.
وبدأت الوزارة في بث هذه الرسائل التذكيرية ومقاطع الفيديو عبر حسابات الوزارة الرسمية بتويتر والسناب شات واليوتيوب، التي حملت الكثير من المعاني التطويرية من حديث الأمير محمد بن سلمان تزامنًا مع الذكرى السنوية الثالثة لتوليه ولاية العهد، وسط تداول كبير، وإعادة للتغريدات عبر وسم الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد، الذي تصدر الترند العالمي.
، شاهد.. منصات "الإسلامية" تتفاعل مع ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد بمواقع التواصل الاجتماعي ،
المصدر : الخليج 365
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