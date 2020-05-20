“نظام نور الرسمي” حركة النقل الخارجي 1441 تفاصيل الحركة “لم الشمل” وخطوات التسجيل للمعلمين والمعلمات

نستعرض معكم حركة النقل الخارجي 1441 ولم شمل الأسر السعودية من خلال رابط موقع نتيجة حركة النقل الداخلي وذلك للمعلمات والمعلمين بكافة مناطق المملكة السعودية، حيث سيتم فتح باب حركة النقل الخارجي ويتبعها النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، حسبما تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل وزارة التعليم السعودية، وتشغل نتيجة النقل الخارجي والداخلي 1440 قطاع عريض من معلمي المملكة، وتجدر الإشارة أنه يمكن التعرف على نتائج الحركة من خلال نظام نور المركزي.

ويتم التقديم والتسجيل بحركة النقل الخارجي وكذلك الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي والداخلي برقم الهوية الوطنية للمعلمات والمعلمين، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم بالمملكة السعودية تعمل جاهدة على لم شمل الأسر السعودية، حيث تم سيتم اعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي والداخلي 1441 قبل بداية العام الدراسي القادم، كما ستتيح وزارة التربية والتعليم مهلة للاعتراض على نتيجة الحركة، وسيتم اعتماد الحركة بعد الانتهاء من فحص الاعتراضات على الحركة.

طريقة وخطوات إدخال رغبات النقل الداخلي 1441 عبر نظام نور

ويمكن الاعتراض على حركة النقل الخارجي والداخلي طبقا للجدول الزمني الذي سيتم إعلانه، وذلك لمن لم تتحقق رغبته في حركة النقل، وذلك بعد صدور حركة النقل 1441 للمعلمين والمعلمات، أما عن حركة النقل الخارجي والداخلي للعام الماضي هذا وقد أظهرت الإحصاءات الخاصة بالراغبين والذين تقدموا لحركة النقل الخارجي 1440 بلعت نسبتهم 27%، وهذا يعتبر أعلى معدل للمتقدمين لحركة النقل الخارجي في تاريخ المملكة، فقد قدمت وزارة التعليم الدليل الإرشادي لإدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي التفاصيل من خلال الرابط التالي:

رابط إدخال الرغبات – لم الشمل Advertisements

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طريقة الاستعلام عن حركة النقل الخارجي 1441

الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات من خلال رابط نظام نور المركزي الإلكتروني، ويتم ذلك باتباع بالخطوات التالية:-

تسجيل الدخول على رابط موقع نظام نور عن طريق حساب المعلم.

الدخول على قسم شؤون المعلمين.

قم باختيار الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي.