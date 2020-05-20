مقطوعة الضمان الاجتماعي موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1441 الشروط والضوابط للتقديم على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

يتزايد البحث عن المساعدات المقطوعة “مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي 1441″، حيث تعتبر من أهم برامج الحماية الاجتماعية بالمملكة السعودية، وهي نوع من المساعدات النقدية تقدم لفئة معينة من شرائح المجتمع السعودي وهي فئة محدودي الدخل، وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العملية التنظيمية لصرف مساعدة الضمان الاجتماعي والمعروفة باسم المساعدات المقطوعة، وهناك شروط وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويجب استيفاء هذه الشروط حتى يمكن الاستفادة من برنامج مقطوعة الضمان الاجتماعي، كما يتم صرف مقطوعة الضمان للأيتام والأرامل، وكذلك أسرة الهارب وأسرة السجين، أما عن ضوابط وشروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441، فسوف نستعرضها من خلال هذا التقرير.

تعتبر المساعدات المقطوعة من أوائل البرامج الاجتماعية بالمملكة، حيث توسع هذا البرنامج ليضم بين جنباته الكثير من الأسر والمواطنين السعوديين، خاصة مع بداية مرحلة الإصلاح الاقتصادي ورفع الدعم عن الكثير من السلع والخدمات بالمملكة، وذلك حتى يتحمل الغير قادرين للتبعات والآثار الاقتصادية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاجتماعي، وتهدف حكومة المملكة من البرامج توفير حياة كريمة لمواطني المملكة خاصة فئة الغير قادرين، وهذا البرامج الاجتماعي الهام منوط بتنظيمه وتقديمه الضمان الاجتماعي السعودي، وهو التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تعمل الوزارة على صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر ربيع أول 1441.

مقطوعة الضمان الاجتماعي موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر رمضان 1441

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يمكن الاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي عن طريق الدخول على رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما يمكن معرفة موعد صرف المساعدات المقطوعة وقيمة الدعم النقدي، وذلك برقم الطلب الخاص بكل أسرة، حيث تعمل الحكومة السعودية على التوسع في الشرائح المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي خلال الفترة القادمة، وذلك للحد من الآثار السلبية الناجمة من برنامج ألإصلاح الاقتصادي على قطاع عريض من المجتمع السعودي.

رابط التقديم على المساعدة المقطوعة

وهو رابط تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستعلام والتسجيل في برنامج المساعدات المقطوعة “الضمان الاجتماعي”، ويمكن من خلال الرابط السابق الاستعلام عن أخر الأخبار الخاصة بموعد صرف المساعدات المقطوعة الخاصة بكم، ويتم ذلك بإدخال رقم السجل المدني وكود الأرقام كما هو موضع بالصورة.

الفئات المستحقة للمساعدات المقطوعة “مقطوعة الضمان الاجتماعي”

أما عن الشروط التي قامت بوضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية، وذلك فيما يخص الشرائح والفئات الاجتماعية التي تستحق الدعم النقدي من خلال صرف المساعدات المقطوعة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

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تقدم المساعدات المقطوعة للأسر محدودة الدخل فقط.

تقدم المساعدات المقطوعة في حالات العجز المؤقت.

تقدم المساعدات المقطوعة للأرامل والأيتام.

وتشمل المساعدات المقطوعة النساء المطلقات.

يستفيد من المساعدات المقطوعة أسر السجناء.

تشمل المساعدات المقطوعة أيضا الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

المواطنين الغير مشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي

لا يقل سن المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عن 35 عاما.

لا يمتلك من رغب في التسجيل أي سجلات تجارية.

في حالة عدم وجود عمالة مهنية

الأسر أصحاب الاحتياج والدخل المحدود.

يتم صرف المساعدات المقطوعة فترات محددة

طريقة الاستعلام عن خدمات الضمان الاجتماعي “رقم هاتف الضمان”

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بتقديم العديد من الوسائل الخاصة بالاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي “المساعدات المقطوعة”، وكذلك يمكن الاستعلام عن كافة الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وطرق الاستعلام ما يلي:

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تجدر الإشارة إلى أنه بعد الدخول على رابط موقع الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي، يجب إدخال السجل المدني ورقم الطلب، والرمز المرئي، بعد ذلك تظهر لك جميع تفاصيل الطلب الذي قمت بتقديمه عن طريق مكتب الضمان الاجتماعي الذي تتبعه بالمنطقة الخاصة بك.