«الجوازات» تنهي إجراءات سفر 275 راكبًا إلى مانيلا

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أنهت المديرية العامة للجوازات إجراءات سفر إحدى رحلات "مبادرة عودة"؛ المغادرة إلى مانيلا عبر مطار الملك فهد الدولي، وعلى متنها "275" راكبًا. وقالت عبر "تويتر": "إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" الجوازات تنهي إجراءات سفر إحدى رحلات مبادرة عودة، المغادرة إلى مانيلا عبر مطار الملك فهد الدولي، وعلى متنها (275) راكبًا، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية".

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