شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تكشف عقوبات التجمع في المحل التجاري والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، عن عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن عقوبة المخالفة للمرة الأولى الغرامة بقيمة 5 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على 100 ألف، و5000 على الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك.

وتابعت أن العقوبة في المرة الثانية، غرامة بقيمة 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها ومضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول إلى النيابة في المرة الثالثة، وبالنسبة للحضور فالغرامة ستكون 10 آلاف في المرة الثانية ويُحال للنيابة العامة في المرة الثالثة.

وشددت الوزارة أنه إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فسيتم إبعاده من المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائياً.