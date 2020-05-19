شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 1600 لتر «سوبيا» بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط موقع عشوائي يتم بداخله إعداد وتحضير مشروب السوبيا في بيئة تفتقر أدنى الاشتراطات الصحية والوقائية، إذ تم مصادرة وإتلاف المشروب, مؤكدا أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية.
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