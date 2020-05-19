حالة الطقس المتوقعة في السعودية غداً الأربعاء

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 19 مايو 2020 11:11 مساءً - ‏39 دقيقة مضت أخبار السعودية 45 زيارة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريراً بحالة الطقس المتوقعة في المملكة غداً الأربعاء.

وتوقعت “الأرصاد” استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة ومنطقة مكة المكرمة.

كما توقعت أن يمتد تأثير هذه الأجواء ليشمل أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والرياض والقصيم والشرقية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تسجل مدينتا الدمام والأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة (42 درجة)، وأن تسجل أبها أدنى درجة حرارة (17 درجة).