، مدرب "الهلال" السابق يتصدر قائمة المدربين الأكثر تحقيقًا للبطولات الخارجية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفوَّق على "مورينيو" و"أنشيلوتي" و"غوارديولا"

نشرت صحيفة "squawka" الناطقة باللغة الإنجليزية تقريرًا عن أفضل المدربين العالميين الذين حققوا بطولات في بلدانهم وبلاد أخرى تولوا تدريب أندية فيها.

وضم التقرير الذي نشرته الصحيفة أسماء ستة مدربين، حققوا البطولات في أكثر من أربع دول تولوا التدريب فيها، وكان من بينهم مدرب الهلال السابق، البلجيكي إيريك غيريتس الذي احتل الصدارة.

وكانت الصحيفة تتحدث عن المدرب الأول في العالم حاليًا بيب جوارديولا؛ إذ قالت إنه حقق البطولات في ثلاث دول، وحال نجاحه في تحقيق بطولات مع ناد جديد في بلد آخر سيكون حقق بطولات في أربع دول، لكنه سيكون خلف هؤلاء المدربين الستة الذين سبقوه في هذا الإنجاز.

وحقق غيريتس بطولات في هولندا مع آيندهوفن، ومع ليرس وكلوب بروج البلجيكيَّين، ومع غلطة سراي التركي، والهلال السعودي، ولخويا القطري.

وضمت القائمة في التقرير أسماء كل من الكرواتي توميسلاف إيفيتش، والنمساوي إرنست هابل، والإيطالي جوفانـي تراباتوني، وجوزيه مورينيو، وكارل أنشيلوتي. وجميعهم حققوا بطولات في أربع دول.