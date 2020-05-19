- 1/3
- 2/3
- 3/3
نشرت صحيفة "squawka" الناطقة باللغة الإنجليزية تقريرًا عن أفضل المدربين العالميين الذين حققوا بطولات في بلدانهم وبلاد أخرى تولوا تدريب أندية فيها.
وضم التقرير الذي نشرته الصحيفة أسماء ستة مدربين، حققوا البطولات في أكثر من أربع دول تولوا التدريب فيها، وكان من بينهم مدرب الهلال السابق، البلجيكي إيريك غيريتس الذي احتل الصدارة.
وكانت الصحيفة تتحدث عن المدرب الأول في العالم حاليًا بيب جوارديولا؛ إذ قالت إنه حقق البطولات في ثلاث دول، وحال نجاحه في تحقيق بطولات مع ناد جديد في بلد آخر سيكون حقق بطولات في أربع دول، لكنه سيكون خلف هؤلاء المدربين الستة الذين سبقوه في هذا الإنجاز.
وحقق غيريتس بطولات في هولندا مع آيندهوفن، ومع ليرس وكلوب بروج البلجيكيَّين، ومع غلطة سراي التركي، والهلال السعودي، ولخويا القطري.
وضمت القائمة في التقرير أسماء كل من الكرواتي توميسلاف إيفيتش، والنمساوي إرنست هابل، والإيطالي جوفانـي تراباتوني، وجوزيه مورينيو، وكارل أنشيلوتي. وجميعهم حققوا بطولات في أربع دول.
19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 11:45 PM
تفوَّق على "مورينيو" و"أنشيلوتي" و"غوارديولا"
نشرت صحيفة "squawka" الناطقة باللغة الإنجليزية تقريرًا عن أفضل المدربين العالميين الذين حققوا بطولات في بلدانهم وبلاد أخرى تولوا تدريب أندية فيها.
وضم التقرير الذي نشرته الصحيفة أسماء ستة مدربين، حققوا البطولات في أكثر من أربع دول تولوا التدريب فيها، وكان من بينهم مدرب الهلال السابق، البلجيكي إيريك غيريتس الذي احتل الصدارة.
وكانت الصحيفة تتحدث عن المدرب الأول في العالم حاليًا بيب جوارديولا؛ إذ قالت إنه حقق البطولات في ثلاث دول، وحال نجاحه في تحقيق بطولات مع ناد جديد في بلد آخر سيكون حقق بطولات في أربع دول، لكنه سيكون خلف هؤلاء المدربين الستة الذين سبقوه في هذا الإنجاز.
وحقق غيريتس بطولات في هولندا مع آيندهوفن، ومع ليرس وكلوب بروج البلجيكيَّين، ومع غلطة سراي التركي، والهلال السعودي، ولخويا القطري.
وضمت القائمة في التقرير أسماء كل من الكرواتي توميسلاف إيفيتش، والنمساوي إرنست هابل، والإيطالي جوفانـي تراباتوني، وجوزيه مورينيو، وكارل أنشيلوتي. وجميعهم حققوا بطولات في أربع دول.
، مدرب "الهلال" السابق يتصدر قائمة المدربين الأكثر تحقيقًا للبطولات الخارجية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب "الهلال" السابق يتصدر قائمة المدربين الأكثر تحقيقًا للبطولات الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.