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محمد بن مسعود - الدمام - رفع محافظ العارضة، الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، البيعة والولاء لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بمناسبة الذكرى الثالثة منذ توليه ولاية العهد.
وتحدث "ابن منيخر" قائلاً: "سادت النهضة والتنمية، وعم البناء والنماء، ومواقف تخلدها القيادة في صفحات التاريخ، وطموح يعانق السحاب، والوطن في أول مصاف العالم اقتصاديًا وتنمويًا وسياسيًا، وذلك بفضل من الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة، الممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".
وأضاف: "في هذه الذكرى الثالثة العزيزة على قلوبنا منذ تولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد فإننا نجدد البيعة والولاء له ونفخر ونفاخر بالإنجازات المتنوعة العظيمة. ونسأل الله له التوفيق والسداد أن يديم أمن الوطن ويحفظ القيادة وينصر الجنود ويرفع البلاء والوباء عن بلادنا وسائر بلدان العالم".
محافظ العارضة: نجدد البيعة والعهد لـ"ولي العهد"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-19
رفع محافظ العارضة، الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، البيعة والولاء لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بمناسبة الذكرى الثالثة منذ توليه ولاية العهد.
وتحدث "ابن منيخر" قائلاً: "سادت النهضة والتنمية، وعم البناء والنماء، ومواقف تخلدها القيادة في صفحات التاريخ، وطموح يعانق السحاب، والوطن في أول مصاف العالم اقتصاديًا وتنمويًا وسياسيًا، وذلك بفضل من الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة، الممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".
وأضاف: "في هذه الذكرى الثالثة العزيزة على قلوبنا منذ تولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد فإننا نجدد البيعة والولاء له ونفخر ونفاخر بالإنجازات المتنوعة العظيمة. ونسأل الله له التوفيق والسداد أن يديم أمن الوطن ويحفظ القيادة وينصر الجنود ويرفع البلاء والوباء عن بلادنا وسائر بلدان العالم".
19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441
11:43 PM
رفع محافظ العارضة، الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، البيعة والولاء لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بمناسبة الذكرى الثالثة منذ توليه ولاية العهد.
وتحدث "ابن منيخر" قائلاً: "سادت النهضة والتنمية، وعم البناء والنماء، ومواقف تخلدها القيادة في صفحات التاريخ، وطموح يعانق السحاب، والوطن في أول مصاف العالم اقتصاديًا وتنمويًا وسياسيًا، وذلك بفضل من الله ثم بفضل قيادتنا الحكيمة، الممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".
وأضاف: "في هذه الذكرى الثالثة العزيزة على قلوبنا منذ تولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد فإننا نجدد البيعة والولاء له ونفخر ونفاخر بالإنجازات المتنوعة العظيمة. ونسأل الله له التوفيق والسداد أن يديم أمن الوطن ويحفظ القيادة وينصر الجنود ويرفع البلاء والوباء عن بلادنا وسائر بلدان العالم".
، محافظ العارضة: نجدد البيعة والعهد لـ"ولي العهد" ،
المصدر : الخليج 365
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