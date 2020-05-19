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رعت الشركة الدولية للموارد البشرية برنامج للشعر ليلة، وهو عبارة عن مسابقة باسم (فرحة العيد)، تبلغ قيمتها 10.000 ريال، وهي عن طريق تطبيق iHR ، وشروطها إنشاء بيتَي شعر عن فرحة العيد، ومتابعة الحساب والرتويت، واستخدام هاشتاق المسابقة، ومن ثم اختيار القصيدة الفائزة بناء على قوة التفاعل الأكثر في الرتويت والتفضيل بعد رأي شعراء من لجنة المسابقة.
والجائزة مقدمة من الراعي للمسابقة، وهي الشركة الدولية للموارد البشرية iHR، وآخر موعد هو يوم 28 رمضان 1441 هجريًّا، وإعلان الفائز وإيداع قيمة الجائزة سيكونان في ليلة العيد.
وللمزيد من التفاصيل يُرجى زيارة حساب المسابقة في تويتر @laltsh3r.
الشركة الدولية للموارد البشرية ترعى برنامج "للشعر ليلة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-19
رعت الشركة الدولية للموارد البشرية برنامج للشعر ليلة، وهو عبارة عن مسابقة باسم (فرحة العيد)، تبلغ قيمتها 10.000 ريال، وهي عن طريق تطبيق iHR ، وشروطها إنشاء بيتَي شعر عن فرحة العيد، ومتابعة الحساب والرتويت، واستخدام هاشتاق المسابقة، ومن ثم اختيار القصيدة الفائزة بناء على قوة التفاعل الأكثر في الرتويت والتفضيل بعد رأي شعراء من لجنة المسابقة.
والجائزة مقدمة من الراعي للمسابقة، وهي الشركة الدولية للموارد البشرية iHR، وآخر موعد هو يوم 28 رمضان 1441 هجريًّا، وإعلان الفائز وإيداع قيمة الجائزة سيكونان في ليلة العيد.
وللمزيد من التفاصيل يُرجى زيارة حساب المسابقة في تويتر @laltsh3r.
19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441
11:41 PM
آخر موعد بعد غد.. وإعلان الفائز وإيداع قيمة الجائزة في ليلة العيد
رعت الشركة الدولية للموارد البشرية برنامج للشعر ليلة، وهو عبارة عن مسابقة باسم (فرحة العيد)، تبلغ قيمتها 10.000 ريال، وهي عن طريق تطبيق iHR ، وشروطها إنشاء بيتَي شعر عن فرحة العيد، ومتابعة الحساب والرتويت، واستخدام هاشتاق المسابقة، ومن ثم اختيار القصيدة الفائزة بناء على قوة التفاعل الأكثر في الرتويت والتفضيل بعد رأي شعراء من لجنة المسابقة.
والجائزة مقدمة من الراعي للمسابقة، وهي الشركة الدولية للموارد البشرية iHR، وآخر موعد هو يوم 28 رمضان 1441 هجريًّا، وإعلان الفائز وإيداع قيمة الجائزة سيكونان في ليلة العيد.
وللمزيد من التفاصيل يُرجى زيارة حساب المسابقة في تويتر @laltsh3r.
، الشركة الدولية للموارد البشرية ترعى برنامج "للشعر ليلة" ،
المصدر : الخليج 365
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