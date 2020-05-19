، شاهد .."الإسلامية" تسلم "بادري" الأردنية هدية خادم الحرمين من التمور ،

- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن اليوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك بتسليم جمعية بادري للتنمية والتأهيل بالمملكة الأردنية الهاشمية كمية من هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، التي تواصل الوزارة توزيعها بمدن ومحافظات الأردن بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية الرسمية.
وفي التفاصيل، تقوم جمعية بادري بالتعاون مع مكتب المستشار الإسلامي بتوزيع عددٍ من التمور الفاخرة ونسخ من القرآن الكريم على عددٍ من الأجهزة الأمنية والطبية تقديرًا لجهودهم في مكافحة وباء كورونا .
من جانب آخر، قدمت رئيسة جمعية بادري، عبير الصلاحات، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على هذه الجهود المباركة خصوصًا في ظل هذه الأزمة الإنسانية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا.
وشكرت "الصلاحات" وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ومكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في الأردن على جهودهم الطيبة في التواصل مع الجمعيات والمراكز الخيرية التي تقدم الدعم والمساعدة للمحتاجين.
شاهد .."الإسلامية" تسلم "بادري" الأردنية هدية خادم الحرمين من التمورعبدالله العنزي الخليج 365 2020-05-19
قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن اليوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك بتسليم جمعية بادري للتنمية والتأهيل بالمملكة الأردنية الهاشمية كمية من هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، التي تواصل الوزارة توزيعها بمدن ومحافظات الأردن بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية الرسمية.
وفي التفاصيل، تقوم جمعية بادري بالتعاون مع مكتب المستشار الإسلامي بتوزيع عددٍ من التمور الفاخرة ونسخ من القرآن الكريم على عددٍ من الأجهزة الأمنية والطبية تقديرًا لجهودهم في مكافحة وباء كورونا .
من جانب آخر، قدمت رئيسة جمعية بادري، عبير الصلاحات، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على هذه الجهود المباركة خصوصًا في ظل هذه الأزمة الإنسانية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا.
وشكرت "الصلاحات" وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ومكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في الأردن على جهودهم الطيبة في التواصل مع الجمعيات والمراكز الخيرية التي تقدم الدعم والمساعدة للمحتاجين.
19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441
11:38 PM
تواصل الوزارة التوزيع بمحافظات الأردن بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية
قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن اليوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك بتسليم جمعية بادري للتنمية والتأهيل بالمملكة الأردنية الهاشمية كمية من هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، التي تواصل الوزارة توزيعها بمدن ومحافظات الأردن بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية الرسمية.
وفي التفاصيل، تقوم جمعية بادري بالتعاون مع مكتب المستشار الإسلامي بتوزيع عددٍ من التمور الفاخرة ونسخ من القرآن الكريم على عددٍ من الأجهزة الأمنية والطبية تقديرًا لجهودهم في مكافحة وباء كورونا .
من جانب آخر، قدمت رئيسة جمعية بادري، عبير الصلاحات، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على هذه الجهود المباركة خصوصًا في ظل هذه الأزمة الإنسانية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا.
وشكرت "الصلاحات" وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ومكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في الأردن على جهودهم الطيبة في التواصل مع الجمعيات والمراكز الخيرية التي تقدم الدعم والمساعدة للمحتاجين.
، شاهد .."الإسلامية" تسلم "بادري" الأردنية هدية خادم الحرمين من التمور ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .."الإسلامية" تسلم "بادري" الأردنية هدية خادم الحرمين من التمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.