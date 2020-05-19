، شاهد .."الإسلامية" تسلم "بادري" الأردنية هدية خادم الحرمين من التمور ،

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل الوزارة التوزيع بمحافظات الأردن بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن اليوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك بتسليم جمعية بادري للتنمية والتأهيل بالمملكة الأردنية الهاشمية كمية من هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، التي تواصل الوزارة توزيعها بمدن ومحافظات الأردن بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية الرسمية.

وفي التفاصيل، تقوم جمعية بادري بالتعاون مع مكتب المستشار الإسلامي بتوزيع عددٍ من التمور الفاخرة ونسخ من القرآن الكريم على عددٍ من الأجهزة الأمنية والطبية تقديرًا لجهودهم في مكافحة وباء كورونا .

من جانب آخر، قدمت رئيسة جمعية بادري، عبير الصلاحات، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على هذه الجهود المباركة خصوصًا في ظل هذه الأزمة الإنسانية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا.

وشكرت "الصلاحات" وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ومكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في الأردن على جهودهم الطيبة في التواصل مع الجمعيات والمراكز الخيرية التي تقدم الدعم والمساعدة للمحتاجين.

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