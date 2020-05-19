، 76 دورة تدريبية بمعدل أمسيتَيْن يوميًّا نظمها "مركز إبداع المدينة" ،

استثمارًا لفترة الحجر المنزلي لمواجهة فيروس كورونا قدَّم فريق بصمة إبداع المدينة خلال 40 يومًا 76 أمسية تدريبية عن بُعد، بمعدل أمسيتَيْن يوميًّا، تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، بالتعاون مع نادي آفاق المعرفة، ومن خلال منصات عدة، منها منصة ZOOM، وشركة الموارد البشرية IHR.
وحققت الأمسيات إقبالاً كبيرًا، خاصة أن من قدموها خبراء ومدربون معروفون، وكانت بشكل مجاني. واختُتمت الأمسيات بدورة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي عن الإسعافات الأولية، استمرت لمدة ثلاثة أيام.
كما قُدِّمت دورة بالتعاون مع منظمة الغوص العالمية ومركز خطة الغوص بعنوان "مقدمة في عالم البحار والغوص".
وتنوعت الأمسيات التدريبية في مجالات عدة، شملت العلوم الإنسانية، والفكرية، والتنمية الاجتماعية، والبشرية، والتوعية، والحرف والمهن المختلفة. كما اشتملت على دورات في اللغات، وعلم النفس، وتطوير الذات.
وذكرت قائدة الفريق، الدكتورة رشا الشريف، في تقريرها عن المبادرة أن عدد الذين استفادوا من تلك الأمسيات تجاوز 9500 مستفيد.
وشكرت جميع أعضاء فريق "بصمة إبداع المدينة"، وجميع المدربين والمدربات الذين شاركوا في ذلك العمل التطوعي الذي يهدف إلى تعزيز الإيجابية أثناء الحجر المنزلي لمواجهة "كوفيد 19".
وذكر الدكتور فراس الحربي، مساعد نائب رئيس الفريق، أن أمسية الصحة النفسية السليمة، التي قدمها خلال منصة "أكاديميون"، حضرها أكثر من 1400 متدرب من جميع أنحاء السعودية.
واختتم: "هدفت الأمسيات التعليمية إلى استغلال واستثمار طاقات وأوقات جميع أفراد الأسرة والمجتمع، بما يعود عليهم بالفائدة، ويطور قدراتهم ومهاراتهم الحياتية؛ حتى يكونوا عنصرًا فاعلاً في رؤية 2030، كما راهن صاحب الرؤية القائد الملهم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، كثيرًا على الشعب السعودي".
76 دورة تدريبية بمعدل أمسيتَيْن يوميًّا نظمها "مركز إبداع المدينة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-19
استثمارًا لفترة الحجر المنزلي لمواجهة فيروس كورونا قدَّم فريق بصمة إبداع المدينة خلال 40 يومًا 76 أمسية تدريبية عن بُعد، بمعدل أمسيتَيْن يوميًّا، تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، بالتعاون مع نادي آفاق المعرفة، ومن خلال منصات عدة، منها منصة ZOOM، وشركة الموارد البشرية IHR.
وحققت الأمسيات إقبالاً كبيرًا، خاصة أن من قدموها خبراء ومدربون معروفون، وكانت بشكل مجاني. واختُتمت الأمسيات بدورة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي عن الإسعافات الأولية، استمرت لمدة ثلاثة أيام.
كما قُدِّمت دورة بالتعاون مع منظمة الغوص العالمية ومركز خطة الغوص بعنوان "مقدمة في عالم البحار والغوص".
وتنوعت الأمسيات التدريبية في مجالات عدة، شملت العلوم الإنسانية، والفكرية، والتنمية الاجتماعية، والبشرية، والتوعية، والحرف والمهن المختلفة. كما اشتملت على دورات في اللغات، وعلم النفس، وتطوير الذات.
وذكرت قائدة الفريق، الدكتورة رشا الشريف، في تقريرها عن المبادرة أن عدد الذين استفادوا من تلك الأمسيات تجاوز 9500 مستفيد.
وشكرت جميع أعضاء فريق "بصمة إبداع المدينة"، وجميع المدربين والمدربات الذين شاركوا في ذلك العمل التطوعي الذي يهدف إلى تعزيز الإيجابية أثناء الحجر المنزلي لمواجهة "كوفيد 19".
وذكر الدكتور فراس الحربي، مساعد نائب رئيس الفريق، أن أمسية الصحة النفسية السليمة، التي قدمها خلال منصة "أكاديميون"، حضرها أكثر من 1400 متدرب من جميع أنحاء السعودية.
واختتم: "هدفت الأمسيات التعليمية إلى استغلال واستثمار طاقات وأوقات جميع أفراد الأسرة والمجتمع، بما يعود عليهم بالفائدة، ويطور قدراتهم ومهاراتهم الحياتية؛ حتى يكونوا عنصرًا فاعلاً في رؤية 2030، كما راهن صاحب الرؤية القائد الملهم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، كثيرًا على الشعب السعودي".
19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441
11:26 PM
لإشغال المتقدمين بالمفيد مع الحجر المنزلي
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استثمارًا لفترة الحجر المنزلي لمواجهة فيروس كورونا قدَّم فريق بصمة إبداع المدينة خلال 40 يومًا 76 أمسية تدريبية عن بُعد، بمعدل أمسيتَيْن يوميًّا، تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، بالتعاون مع نادي آفاق المعرفة، ومن خلال منصات عدة، منها منصة ZOOM، وشركة الموارد البشرية IHR.
وحققت الأمسيات إقبالاً كبيرًا، خاصة أن من قدموها خبراء ومدربون معروفون، وكانت بشكل مجاني. واختُتمت الأمسيات بدورة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي عن الإسعافات الأولية، استمرت لمدة ثلاثة أيام.
كما قُدِّمت دورة بالتعاون مع منظمة الغوص العالمية ومركز خطة الغوص بعنوان "مقدمة في عالم البحار والغوص".
وتنوعت الأمسيات التدريبية في مجالات عدة، شملت العلوم الإنسانية، والفكرية، والتنمية الاجتماعية، والبشرية، والتوعية، والحرف والمهن المختلفة. كما اشتملت على دورات في اللغات، وعلم النفس، وتطوير الذات.
وذكرت قائدة الفريق، الدكتورة رشا الشريف، في تقريرها عن المبادرة أن عدد الذين استفادوا من تلك الأمسيات تجاوز 9500 مستفيد.
وشكرت جميع أعضاء فريق "بصمة إبداع المدينة"، وجميع المدربين والمدربات الذين شاركوا في ذلك العمل التطوعي الذي يهدف إلى تعزيز الإيجابية أثناء الحجر المنزلي لمواجهة "كوفيد 19".
وذكر الدكتور فراس الحربي، مساعد نائب رئيس الفريق، أن أمسية الصحة النفسية السليمة، التي قدمها خلال منصة "أكاديميون"، حضرها أكثر من 1400 متدرب من جميع أنحاء السعودية.
واختتم: "هدفت الأمسيات التعليمية إلى استغلال واستثمار طاقات وأوقات جميع أفراد الأسرة والمجتمع، بما يعود عليهم بالفائدة، ويطور قدراتهم ومهاراتهم الحياتية؛ حتى يكونوا عنصرًا فاعلاً في رؤية 2030، كما راهن صاحب الرؤية القائد الملهم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، كثيرًا على الشعب السعودي".
، 76 دورة تدريبية بمعدل أمسيتَيْن يوميًّا نظمها "مركز إبداع المدينة" ،
المصدر : الخليج 365
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