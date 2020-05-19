شكرا لمتابعة خبر عن أجواء روحانية تسيطر على صلاة التراويح في ليلة الـ 27 بالمسجد الحرام (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):سيطرت أجواء روحانية على صلاتي العشاء والتراويح التي أقيمت في المسجد الحرام اليوم الثلاثاء.
وأدى الصلاة عدد قليل من الأفراد كما هو المعتاد عليه منذ بداية الشهر في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.
وكانت ليلة الـ 27 من رمضان تشهد كل عام صلاة مليونية أو أقرب إلى المليونية؛ إلا أن المشهد هذا العام تغير في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي.
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