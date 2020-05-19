شاهد.. إغلاق معمل مخالف لتصنيع النظارات الطبية في بريدة

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الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى): تمكنت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية معمل لتصنيع النظارات الطبية داخل مسكن عمالة وسط مدينة بريدة. تمكنت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية معمل لتصنيع النظارات الطبية داخل مسكن عمالة وسط مدينة بريدة. كما تمكنت من إغلاق الموقع والتنسيق مع صحة القصيم وهيئة الغذاء والدواء لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين حسب الإختصاص.

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