شكرا لمتابعة خبر عن أضرار كثرة النوم على جانب القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، حقيقة تسبب كثرة النوم على جانب القلب. أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، حقيقة تسبب كثرة النوم على جانب القلب. وقال النمر : ما توصل إليه العلم الحديث أنه لاضرر محقق على الشخص(السليم) من النوم على الجانب الأيسر....ولكن الأولى هي سنة حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أضرار كثرة النوم على جانب القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.