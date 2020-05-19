شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء توضح الاستخدام الصحيح لمستحضرات التجميل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، الاستخدام الصحيح لمستحضرات التجميل. أوضحت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، الاستخدام الصحيح لمستحضرات التجميل. وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : يجب عدم استخدام منتجات مجهولة المصدر والمكونات والتحقق من إدراج المنتج لدى الهيئة وصلاحية المنتج قبل استخدامه وتخزين المنتجات حسب التعليمات المذكورة على العبوة.

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