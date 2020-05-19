شكرا لمتابعة خبر عن مقدار ثروة رجل الأعمال الراحل صالح كامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

توفي رجل الأعمال صالح كامل، مساء أمس الاثنين، وتم تشييع جنازته اليوم الثلاثاء في مكة المكرمة.

ويُعد صالح كامل، أحد أهم الشخصيات الاقتصادية السعودية والعربية البارزة خلال العقود الأخيرة، كما أنه وواحد من أهم وأوائل المستثمرين في المجال الإعلامي.

وعن ثروته، فقد كشف وكالة بلومبيرغ الأمريكية في فبراير 2019 أنها تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، لكنها انخفضت بمقدار 700 مليون دولار وتراجعت إلى 3 مليارات دولار.

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وفي 2017، تم إدراج اسمه ضمن قائمة الأثرياء العرب حيث بلغت ثروته 2.6 مليار دولار، ليحتل المرتبة 936 على الصعيد العالمي.

وفي 2016، أكدت وكالة فوربس أن ثروته كانت تقدر بـ 2 مليار دولار عام 2016، كما أنه أول من أنشأ مؤسسة للإنتاج الإعلامي والتي تعرف “بالشركة العربية للإنتاج الإعلامي”.