الزعاق يكشف ظروف هلال عيد الفطر(فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، ظروف هلال عيد الفطر المبارك. كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، ظروف هلال عيد الفطر المبارك. وقال الزعاق خلال مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أول أيام العيد سيكون الهلال كبير الحجم ومرتفعا. وتوقع الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن يكون عيد الفطر المبارك يوم الأحد الموافق 24 مايو، وذلك بأن تكون أيام شهر رمضان المبارك 30 يومًا.

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