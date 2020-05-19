شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشهد مؤثر لوقوف أبناء صالح كامل على قبره والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):وثّق مقطع فيديو، مشهد مؤثر لوقوف أبناء رجل الأعمال صالح كامل، على قبره بعد تشييع جنازته ودفنه في مكة المكرمة.
وكان ابنَي الملياردير الشيخ صالح عبدالله ومحي الدين يدعوان له بالرحمة والمغفرة.
وتوفي الشيخ صالح في مدينة جدة عن عمر ناهز 79عاما، بعد تعرُّضه إلى جلطة خلال أدائه صلاة التراويح مع أفراد أسرته ليتم نقله إلى مستشفى سمير عباس في جدة حيث توفي هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مشهد مؤثر لوقوف أبناء صالح كامل على قبره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.