شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشهد مؤثر لوقوف أبناء صالح كامل على قبره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وثّق مقطع فيديو، مشهد مؤثر لوقوف أبناء رجل الأعمال صالح كامل، على قبره بعد تشييع جنازته ودفنه في مكة المكرمة.

وكان ابنَي الملياردير الشيخ صالح عبدالله ومحي الدين يدعوان له بالرحمة والمغفرة.

وتوفي الشيخ صالح في مدينة جدة عن عمر ناهز 79عاما، بعد تعرُّضه إلى جلطة خلال أدائه صلاة التراويح مع أفراد أسرته ليتم نقله إلى مستشفى سمير عباس في جدة حيث توفي هناك.