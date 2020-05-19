شكرا لمتابعة خبر عن «الدفاع المدني»: لا نضطر لتوقيع المخالفات المتعلقة باشتراطات سلامة المنشآت والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح مدير الإدارة الهندسية لسلامة المنشآت بالدفاع المدني العقيد سعد البشري، إنه لا يتم توقيع المخالفات المتعلقة باشتراطات سلامة المنشآت، إلَّا بعد استنفاد سبل إقناع أصحابها بتطبيق وتوفير متطلبات الحماية.
وقال «البشري» لـ قناة «الإخبارية»، إن الاشتراطات المتعلقة بالمنشآت التي تعمل أوقات منع التجول تختلف من منشأة لأخرى.
وأضاف : أننا في ظرف يملي على الجميع التكاتف، سواء بالمنشآت الحكومية أو الخاصة أو أصحاب التجارة وذلك بالالتزام والوعي بوجود متطلبات السلامة والحماية من الحريق.
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