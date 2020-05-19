شكرا لمتابعة خبر عن عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية، عقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .

وأوضحت أن عقوبة المخالفة للمرة الأولى هي الغرامة بقيمة 5 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 ألف، و5000 على الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك.

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وأضافت أن العقوبة في المرة الثانية، هي الغرامة بقيمة 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها ومضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول إلى النيابة في المرة الثالثة، وبالنسبة للحضور فالغرامة ستكون 10 آلاف في المرة الثانية ويُحال للنيابة العامة في المرو الثالثة.

وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

ونبهت على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).