شاهد.. لحظة دفن رجل الأعمال صالح كامل

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وثّق مقطع فيديو، لحظة دفن رجل الأعمال صالح كامل و قراءة القرآن الكريم والدعاء له من قبل المُشيعين. وثّق مقطع فيديو، لحظة دفن رجل الأعمال صالح كامل و قراءة القرآن الكريم والدعاء له من قبل المُشيعين. ويعد صالح عبد الله كامل رجل أعمال وأحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART راديو وتلفزيون العرب ، ولد عام 1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديراً عاماً لديوان مجلس الوزراء.

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