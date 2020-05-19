شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رئيس عربي يصدر بيانا خطيرًا ينذر بتفجير الأوضاع في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت منظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا خطيرا ينذر بتفجير الأوضاع في الشرق الأوسط.

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وأعلنت منظمة التحرير أن دولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بما فيها الأمني.

وحملت منظمة التحرير الفلسطينية "إسرائيل" جميع المسؤوليات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال. كما حملت المنظمة الإدارة الأمريكية مسؤولية الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنهم قرروا استكمال التوقيع على انضمام دولة فلسطين لعدد من المنظمات كانت قد أوقفت الانضمام إليها ضمن اتفاق، موضحًا أنه وقع الانضمام لبعضها يوم الاثنين.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أنه لن يقبل بالولايات المتحدة وحدها كراع لما يسمى "عملية السلام".