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عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة الروسية موسكو، قبل قليل، حدثًا مرعبًا تمثل بمصرع طاقم متكامل، إثر سقوط مروحية تابعة للقوات الجوية الروسية.

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عاجل : حدث عسكري مرعب يهز العاصمة الروسية موسكو وإعلان رسمي قبل قليل

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وتعقيبًا على ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الثلاثاء، مقتل طاقم مروحية من طراز "مي-8" جراء عملية هبوط قاس في مقاطعة بمحيط العاصمة موسكو.

وتفصيلًا، نفذت مروحية من طراز مي-8 تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، خلال قيامها بتحليق تدريبي على بعد 20 كيلومترا من مدينة كلين بمقاطعة موسكو، عملية هبوط قاس، مما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها جراء الجروح التي أصيبوا بها.

ووصلت لجنة تابع للقيادة العامة للقوات الفضائية الروسية وصلت إلى موقع الهبوط لإجراء تحقيق في الحادث، بحسب بيان الدفاع الروسية.

وأشار بيان الدفاع، بأن المعلومات المبدئية تشير إلى أن الكارثة يمكن أن تكون ناجمة عن خلل فني"، موضحة أن المروحية لم تكن مزودة بالمعدات القتالية.