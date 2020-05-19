شكرا لقرائتكم خبر عن نبؤة مثيرة للاشمئزات ل"ضاحي خلفان" بشأن موعد تحرير فلسطين ومن هو البطل الخليجي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار الفريق الإماراتي، المدعو ضاحي خلفان، الاشمئزاز بتنبؤات حول موعد تحرير فلسطين ومن هو البطل الذي سيحررها.

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وفيما اعتبره كثيرون، حديثًا سخيفًا، تنبأ "ضاحي خلفان"، نائب قائد شرطة دبي، بتحرير فلسطين بعد 200 عام على يد رجل خليجي، وكتب على حسابه بتويتر قائلا " تحرير فلسطين سيكون بعد 200 سنة على يد خليجي أمه فلسطينية.

وأثارت تدوينة خلفان، سخرية النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، بلغت حد أن طالبه البعض بأن يلتفت لتحرير جزر بلاده المحتلة من قبل إيران، فيما قال آخر:"بأن يحرر نفسه من العبودية .. ويعدها يصير خير".

واعتبر مغردون حديث خلفان، سخرية من القضية الفلسطينية ومن المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.

فالمدونمحمد جهاد الحسيني، علق قائلا" حرر الإمارات من الأمريكان وحرر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى وبعدين تمسخر على أهل الرباط والمقاومة".

وعلق المدون والناشط فائز أحمد " ترونه بعيدا ونراه قريبا، غرتكم أموالكم وقصوركم . لم يبق ما يشير إلى عروبتكم غير أسمائكم الزائفة . تعملون لصالح أعداء الأمة. ولكن الله وشرفاء الأمة لكم بالمرصاد".